獨家：尼崎市小學初中生電腦將禁止發佈欺凌言論

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【共同社12月22日電】22日獲悉，日本兵庫縣尼崎市教育委員會計劃引進系統，使分配給該市約3萬名小學初中生的終端設備上無法發佈“去死吧”、“殺了你”等中傷他人的言論。東京都町田市立小學6年級女生在上網用的平板終端上留下稱受到網上欺凌的遺書後自殺身亡，上述舉措是因類似問題而採取的措施。 若試圖在網上發佈中傷的言論，該學生的姓名將通知給教師，意在儘早發現欺凌並給予指導。限制兒童發帖的相關舉措在全國也實屬罕見。中央政府正在推進小學初中生每人配備一台終端的“GIGA學校構想”，多個地方政府也考慮引進同樣的系統。 據尼崎市教委稱，無法在網上發佈的詞語由學校方面事先設定，不僅是學校和班級的聊天室或論壇，還防止用終端向推特和外部社交網站（SNS）發貼。將限制“煩死了”、“噁心”、“殺了你”等傷害他人的敏感詞。 市教委計劃對中小學生進行問卷調查，讓他們以多選形式選出可能用於欺凌的敏感詞，並從明年1月起試行限制。 該系統由信息安全公司Digital Arts（東京）提供，增加了使兒童無法瀏覽有害網站的“過濾功能”。 熟悉學校欺凌問題的兵庫縣立大學副教授竹內和雄（學生指導論）表示：“欺凌正在老師看不見的互聯網空間肆虐。不僅在設備的硬件方面加以禁止，以發貼為契機用於學生指導工作也很重要。”（完）