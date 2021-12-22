美媒評出史上最佳50賽季 大谷翔平本季首位

Newsfrom Japan

【共同社洛杉磯12月22日電】美國體育新聞網21日發佈特輯《體壇歷史上最佳50個賽季》，憑藉投打“二刀流”在美國職棒大聯盟史上留下足跡的天使隊大谷翔平本季名列第一。評選對象是1886年以後的棒球、網球、高爾夫等採用賽季制的體育項目。 大谷本季作為投手獲得9勝，作為擊球員擊出46支本壘打，文章評價他“以前所未有的傑出表現改變了人們對棒球的看法”。還介紹了天使隊主教練馬登的話稱：“唯一可以拿來比較的是貝比･魯斯，但即便如此也不甚恰當。” 第二位是美國職業籃球NBA巨星威爾特･張伯倫，1961～1962賽季平均每場得50.4分、25.7個籃板球。第三位為北美職業冰球（NHL）的韋恩･格雷茨基，1981～1982賽季貢獻了92分、120次助攻。 曾在職棒大聯盟1989賽季實現32支本壘打，並在職業橄欖球（NFL）有出色表現的博·傑克遜排名第七。1921年的魯斯排在第11位，2001年的貝瑞･邦茲列第12位。 大谷本季作為投手成績為9勝2負、防禦率3.18、156次奪三振，作為擊球員打擊率為0.257、46支本壘打、獲100分、26次盜壘。（完）