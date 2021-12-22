調查顯示九成急救人員擔心感染新冠

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【共同社12月22日電】日本名城大學（名古屋市）和筑波大學的研究小組22日公佈的調查結果顯示，從事運送新冠患者等急救活動的消防職員約九成擔心“可能會傳染給家人”等，凸顯出雖然疫情爆發已近2年，一線急救人員仍然承受著較重負擔。 該調查於10月25日～11月28日實施，對全國1965名消防職員的在線回答進行了統計。關於在4月以後的急救活動中是否擔心自己感染，回答稱擔心的比例從“強烈”到“有點兒”合計約達91%。擔心可能通過自己傳染給家人的比例也總計約91%。 關於急救活動的感受（多選），約90%的人表示“因為需穿感染防護裝備導致活動不便”，超過了去年8月同樣調查的約84%。 關於患者的運送，由於今夏“第五波”疫情中出現大量送醫困難的事例，受訪者回答稱“找到收治的醫院耗時較長”（約60%）、“送醫前的等候時間長”（約47%）等，多個項目超過了去年的調查。 還有受訪者表示因醫用口罩和防護服等庫存不足，不得不重複使用。舉行記者會的名城大學教授畑中美穗（社會心理學）強調：“急救隊員是感染風險高的醫務人員，應加緊改善這一狀況。”（完）