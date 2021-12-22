詳訊：大阪發現奧密克戎社區傳播 為日本國內首次

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【共同社12月22日電】日本厚生勞動省和大阪府22日發佈消息稱，確認了無海外旅行史的教師和其家人共3人感染新冠病毒變異毒株“奧密克戎”。首相岸田文雄向媒體稱“中央政府認識到這是社區傳播例，將貫徹應對措施”。這是國內首次報告出現社區傳播。此外通過檢疫等新確認了72人感染該毒株，國內的奧密克戎感染例累計達到160人。厚勞省為防備迅速蔓延，已向各都道府縣要求加強應對態勢，實施必要的檢測和讓確保的病床可迅速投入使用。 厚勞省稱不認為現階段全國範圍存在奧密克戎的面狀蔓延，但許多專家認為今後擴散到全國將無可避免。岸田稱：“強化後的邊境口岸措施今後也會持續，同時將加強預防、檢測、早期發現和早期治療的流程。” 大阪府稱，3人為30多歲的男女和未滿10歲的女孩。在18至20日期間發病，均為發熱等較輕的症狀，目前正在住院。30多歲男女已接種完兩劑疫苗。他們是五口之家，另2人感染新冠而住院，正調查是否為奧密克戎。 感染奧密克戎的30多歲男性是大阪府寢屋川市一所市立小學的教師。該市稱，同在該校工作的另一名30多歲男性教師感染了新冠。將對該校全體師生實施PCR檢測。 政府為防備奧密克戎在國內迅速蔓延的情況，已要求各都道府縣驗證和強化檢測和醫療態勢。具體為構建好應對態勢，在居家療養者驟增時也能實施健康觀察、診療和檢測。並讓各地探討確保的病床可較目前計劃提前使用的機制。 奧密克戎經變異而傳染性增強，疫苗可能較難...