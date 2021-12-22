厚勞省公開約10萬箱“安倍口罩”庫存

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【共同社12月22日電】日本厚生勞動省22日公開了存放政府去年為應對新冠疫情花重金採購、但未能發完的布制“安倍口罩”的倉庫。首相岸田文雄21日表示將大致在2021年度內廢棄這些口罩。截至今年10月底，庫存約為8130萬隻。倉庫內約有10萬個存放口罩的紙箱，堆疊高度達約5米。 倉庫位於東京近郊，面積約5200平方米。為防倒塌，採用高約1.7米的鐵架，疊成3層存放紙箱。 紙箱上貼有“所有家庭用”、“護理用”等標籤，有100隻裝、1000隻裝等，大小各異。口罩採購自17家公司，所以外觀設計也不同。紙箱內的口罩均為獨立包裝。 厚勞省去年為護理設施和所有家庭採購了約2.87億隻布口罩。政府付款總額超過442億日元（約合人民幣24.7億元）。面向設施的口罩大多沒有發完，去年8月至今年3月的保管費高達約6億日元。自4月起，管理工作交給了日本通運公司。 岸田21日表示，將把發放口罩發給想要的人，然後處置庫存。厚勞省正在為受理個人申領等進行準備，負責人表示：“有效利用後，將基於法令推進廢棄工作。也將討論處置方式。”（完）