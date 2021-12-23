東京奧運舉辦經費總額預計比申奧時翻一番

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【共同社12月23日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會22日宣佈，舉辦經費總額預計達到1.453萬億日元（約合人民幣811億元）。由於新冠疫情導致延期，奧組委推進簡辦，大多數比賽場館採用無觀眾的空場形式，因而比去年12月預算計劃第五版的1.644萬億日元減少了1910億日元。東京都和日本政府沒有追加的財政負擔。當天的理事會上報告了上述內容。最終結算結果預計在明年6月前後出爐。 不過，在申奧階段的2013年向國際奧委會（IOC）提交的申奧文件中，舉辦經費寫的是7340億日元，實際規模翻了近一番。此外，還有東京都和日本政府作為相關經費列入的費用。在訪日遊客缺席和經濟效應大減的形勢下投入巨額經費的效果和意義將受到質疑。2012年的倫敦奧運的舉辦經費也膨脹至2.1萬億日元，是最初預計的近3倍。 奧組委因失去大部分門票收入等，總收入較第五版計劃減少了867億日元，但支出也減少了239億日元。東京都從原有預算框架內，撥款628億日元作為奧運安全對策名義的“負擔金”，實質上替奧組委負擔了。由此，奧組委的支出為6343億日元，與收入的金額相同。 總額1910億日元的經費削減詳情是：通過壓縮臨時設施施工費和場館使用費，削減了569億日元；縮小奧運相關車輛停車場等，在運輸相關領域削減了275億日元。通過空場辦賽，保安人員和器材費用削減172億日元；新冠疫情對策費也壓縮至設想的一半，為480億日元。（完）