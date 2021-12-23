日立旗下汽車零部件商曝出檢查違規 持續20年

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【共同社12月23日電】日立製作所旗下生產汽車零部件的子公司“日立安斯泰莫”22日發佈消息稱，存在不實施檢查或篡改數據等違規行為。涉及山梨工廠（山梨縣南阿爾卑斯市）生產的剎車零部件相關約5.7萬起、福島工廠（福島縣桑折町）的懸架零部件約1000萬個。違規行為從2000年前後起至今年10月，持續了約20年。 日立集團接連曝出檢查違規，在日立金屬、日立化成（現昭和電工材料）也發現了違規。代表日本的電子電器製造商信賴問題或受到考驗。“日立安斯泰莫”就存在違規的產品稱“安全性和性能等沒有問題”。據稱，這些產品向汽車、摩托車等16家廠商交貨，沒有接到出現問題的報告。 “日立安斯泰莫”2020年12月至2021年1月期間在山梨工廠發現了違規，2021年7月在福島工廠發現，契機均是員工報告。據稱已向車商和國土交通省說明此事。福島工廠的檢查記錄僅留有2018年以後的部分，通過追加調查，違規規模或擴大。 在山梨工廠，沒有實施與交貨方之間規定的抽樣測試。在福島工廠，把不符合交貨方所要求標準的產品作為“合格品”等出貨。豐田汽車、日產汽車、本田、鈴木、馬自達、斯巴魯、大發工業等表示自行調查安全性，沒有召回的必要。 “日立安斯泰莫”首席執行官（CEO）柯睿思（Brice Koch）22日在線召開記者會稱“給大家造成了困擾，對此深表歉意”。 柯睿思稱：“估計原因是員工對檢查的重要性認識度不夠、監督系統不完備。...