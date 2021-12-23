另有駐日美軍基地從美國離境時未實施檢測

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【共同社12月23日電】關於美海軍陸戰隊漢森軍營（沖繩縣金武町等）發生新冠病毒集體感染的問題，日本政府23日確認了還存在其他從美國離境時並未實施PCR檢測的駐日美軍基地。調查結果最早將於24日公佈，目前正在協調。多名政府相關人士透露了這一消息。沖繩縣知事玉城Denny批評了美方應對。 外務省相關人士面對採訪稱：“除了漢森軍營外，還有其他未實施離境時檢測的部隊。”駐日美軍司令部23日接受共同社採訪時透露，遵循今年9月的美國疾病控制和預防中心（CDC）等手冊，對於乘坐軍機抵達美軍設施的美軍士兵等，若已接種完疫苗則解除抵達前的檢測義務。據介紹，鑑於發生此次漢森軍營的問題，現在已規定抵達日本前72小時以內檢測。 在沖繩縣內，漢森軍營的日本工作人員等感染了變異毒株“奧密克戎”，感染蔓延受到擔憂。玉城23日在記者會上稱：“很難認為美方妥善採取了防疫措施。切實推進日本採取的應對，才會成為日美同盟有效運作的證明。” 自民黨外交小組在當天的會議上提出，希望政府要求美軍貫徹防疫措施，以保護駐日美軍基地的日本工作人員的健康。官房長官松野博一在記者會上指出，“暴露出與日方措施難說契合的情況”，再次主張已要求美方改善。（完）