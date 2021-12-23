專家稱日本多地或已出現奧密克戎感染

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【共同社12月23日電】日本政府新型冠狀病毒感染症對策小組會會長尾身茂23日舉行記者會，關於新冠病毒變異毒株“奧密克戎”表達見解稱：“雖然不太可能已在國內廣泛擴散，但多個地點開始出現感染。” 尾身介紹稱有報告顯示在英國和南非等海外蔓延地區僅短短兩三天感染人數就增加一倍，指出國內“一旦開始所謂的社區傳播，疫情也有可能急速蔓延”。 尾身認為如果今後國內出現大量奧密克戎毒株感染者，其中會有一定數量的重症患者，表達危機感稱“連已經加強的醫療體制也可能陷入緊張”。他還稱，在即將迎來歲末年初的現在，如果中央和地方政府以及市民積極採取防疫對策，“預防像第五波（疫情）那樣很多人在家中死亡的情況並非不可能”。 圍繞奧密克戎毒株，相繼有研究表明疫苗的效果減弱，另一方面也有報告稱通過追加接種可以改善效果。尾身表示，為了儘可能減少重症患者，應加緊對重症化風險高的老年人進行追加接種。 此外，尾身認為歲末年初是疫情容易擴大的時期，呼籲稱“希望慎重考慮返鄉和出遊”。要求在返鄉或出遊時貫徹避免三密（密閉、密集、密切接觸）等基本防疫措施，還呼籲在舉行忘年會或新年會時，盡量少人數、避免大聲說話或長時間飲食等。（完）