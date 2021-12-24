詳訊：京都出現奧密克戎社區傳播病例

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【共同社12月23日電】日本京都府23日發佈消息稱，家住京都府京田邊市的一名20多歲女性感染了新冠病毒變異毒株“奧密克戎”。該女性沒有海外旅行史，無法確定感染途徑。京都府認為屬於社區傳播。 22日剛確診了全家3人感染、出現社區傳播的大阪府也在23日新確診1名小學男生感染奧密克戎。由於該病例與22日的家庭無關，也不清楚感染途徑，知事吉村洋文認為屬於社區傳播。政府新型冠狀病毒感染症對策小組會會長尾身茂在23日的記者會上指出，國內“一旦開始社區傳播，疫情有可能急速蔓延”。 首相岸田文雄23日表示，將以發生社區傳播和集體感染的地區為對象，對所有希望接受檢測的人實施免費檢測。他列舉了大阪、京都以及發生美國海軍陸戰隊隊員等集體感染的沖繩這3個府縣，稱“不安正在蔓延”。 據京都府透露，該女性的密切接觸者有7人。新冠檢測結果顯示其中2人呈陰性，其餘5人在等待結果。該女性19日出現發燒等症狀，20日到醫療機構就診。當天確診為陽性並住院。已接種兩劑疫苗，為輕症。知事西脇隆俊在記者會上稱：“保健所將貫徹積極的流行病學調查。” 據大阪府稱，23日確診男生的3名同班同學也感染了新冠病毒，正在檢測是否為奧密克戎毒株。另外，23日有16名新冠感染者疑似為奧密克戎毒株，正在進行基因組解析。 京都府關於在餐飲店用餐重新呼籲“一桌4人、最多2小時”，限制期間為本月23日到明年1月15日。病例減少的11月曾一度解除限制...