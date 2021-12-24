福島漁聯表態“無法理解”處理水排海

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【共同社12月24日電】關於東京電力公司福島第一核電站處理水排放入海問題，日本經濟產業相萩生田光一23日在福島縣磐城市與該縣漁業協會聯合會（福島漁聯）會長野崎哲舉行會談。萩生田呼籲“構建信賴關係”，對此野崎堅稱“無法對將應當保管的水排放入我們生活的場所持理解的立場”，雙方未能彌合分歧。 福島漁聯曾在2015年8月與東電就處理水達成承諾，“不會在未獲得相關人士理解的情況下進行處置”。 萩生田強調“將站在前列，就處理水的安全性、處置方針決定的背景以及政府的對策盡力進行說明”，還表示“希望通過採取回應要求的對策，構建信賴關係”。 野崎重申反對排海的立場稱：“明明有未獲得相關人員理解就不啟動的承諾，卻不得不實施（排海），對此深感遺憾。” 對於處理水排海，全國漁業協會聯合會（全漁聯）持反對立場，已要求政府就如何應對形象受損、確保安全性等5項內容進行說明。萩生田在會談後接受採訪時表示：“為了切實答復，正在與中央政府部門謹慎探討。將盡快給予答復。”（完）