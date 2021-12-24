詳訊：日本不計劃向北京冬奧派遣政府代表團

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【共同社12月24日電】日本政府24日就如何應對明年2月的北京冬奧宣佈，不計劃派遣閣僚等高官組成的政府代表團。東京奧運會和殘奧會組織委員會主席、參議員橋本聖子等3人將出席。官房長官松野博一在記者會上公佈了該消息。日本體育代表團將按計劃參加冬奧。美國和英國以人權問題為由已宣佈實施不派政府代表的“外交抵制”，日方此舉展現了與美英步調一致的姿態。明年是日中邦交正常化50週年節點，考慮到有必要與中國穩定關係，日方沒有採取由首相親自宣佈的形式。 松野在被問及上述政府應對是否相當於“外交抵制”時，回答稱“政府不考慮就出席方式使用特定名稱”。關於不派政府代表團的理由以及是否與美中兩國事先協調，他強調“綜合考慮後自行做出了判斷”。 除橋本外，日本奧委會（JOC）主席山下泰裕將出席北京冬奧會，日本殘奧委會（JPC）主席森和之將出席北京冬殘奧會。他們分別受到了國際奧委會（IOC）等的邀請。 在今夏東京奧運時，中國派遣兼任中國奧委會主席的國家體育總局局長苟仲文出席。日方似乎認為若由橋本出席北京冬奧，就能保持平衡。橋本將參加冬奧會開幕式前在北京召開的IOC全會。 在自民黨內部，要求“外交抵制”的論調高漲。前首相安倍晉三23日與首相岸田文雄會談時也似乎要求了儘早表明態度。（完）