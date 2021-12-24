話題：日本傳統味噌華麗變身當代健康食品

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【共同社12月24日】味噌是日本傳統發酵食品的重要組成部分，但近年來小規模味噌企業在逐漸衰落。一位企業家用自己發明的“味噌球”肩負起了挽救這類企業的使命，“味噌球”是把老式方法製作的大豆醬做成圓球狀，可以很容易地製成個性味噌湯，便於忙碌但注重健康的顧客食用。 該產品創意來自高橋元美，她在2016年因病做過手術，康復期間從傳統技術製作的味噌食品中受益。 這種味噌球是手工製作，搭配從蔬菜中提取的湯料精華，以多種精美的套裝方式出售。只要注入熱水攪拌，30秒後便可製成美味味噌湯。 雖然日本有很多簡便的味噌湯產品，但使用的是工廠大量生產的大豆醬。據高橋介紹，這種味噌湯缺少在小企業傳統木桶中長時間發酵而成的醇厚口感，這些企業通常是世代相傳的家族企業。 高橋表示：“我在疾病恢復期間作為禮物得到德島縣一家企業的味噌，我每天喝用它做的味噌湯，驚奇地發現其味道與速食產品十分不同，而我的身體也恢復得很快。” 高橋稱自己生病前作為一名公關人員在繁重的工作中承受著很大壓力，導致消化系統和免疫系統變弱。 發酵食品通過微生物活動來製作或保存，通常酵母或細菌參與這一過程，被認為可改善腸道菌群有益健康。味噌的生產過程中通常用“曲”發酵大豆，醬油、清酒和燒酒廠家也使用“曲”。 意識到味噌對自己從病中恢復所起的作用後，高橋在一家營養學校學習了關於“曲”的知識，並想到創業來推廣相關食品及日本的發酵食品文化。 她還了解到擁...