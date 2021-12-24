日本兒童癌症五年生存率為70%至90%

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【共同社12月24日電】日本國立癌症研究中心23日公佈了按類別首次統計的兒童、青少年及年輕成人癌症五年生存率數據，結果顯示0至14歲兒童五年生存率多為70%至90%，明顯高於成年人。作為癌症對策的基礎資料，統計數據有望用於治療方法的選擇等。 協助調查的國立成育醫療研究中心兒童癌症中心長松本公一指出：“主要原因可能是抗癌藥物與放射線治療等容易對兒童見效。不過與成年人相比，存在藥物研發耗費更多時間的課題。” 從2013至2014年確診的兒童癌症種類來看，生殖細胞腫瘤的五年生存率最高，達到96.6%；兒童中常見的白血病為88.0%、腦腫瘤為74.6%、淋巴腫瘤為90.7%；骨腫瘤墊底，為70.5%。 相當於15至39歲的青少年和年輕成人中女性癌症發病率較高，五年生存率為乳腺癌90.0%、宮頸癌與子宮癌89.0%。此外甲狀腺癌為99.2%，大腸癌為74.8%。 包括40歲以上在內所有癌症患者的五年生存率為67.5%，2009年確診癌症的患者十年生存率為60.2%。 除此之外，該中心還首次公佈了確診後經過一段時間的患者“倖存者生存率”。例如非小細胞肺癌，確診一年後的生存率為73.7%，而確診四年後依然生存的倖存者繼續生存一年的比例達到94.1%，呈現年數越長生存率越高的趨勢。 該統計以全國提供專業癌症治療的醫院為對象，使用了院內的登記數據。癌症信息服務網站上公佈了每家設施的患者數、治療方法等...