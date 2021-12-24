東京出現奧密克戎毒株社區傳播

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【共同社12月24日電】東京都24日發佈消息稱，確診4人感染了新冠病毒變異毒株“奧密克戎”，其中一人為都內診所的50多歲男醫生，無海外旅行史，感染途徑不明，屬於社區傳播。奧密克戎已從大阪、京都蔓延至首都圈。首相岸田文雄表示“希望大家慎重考慮”年末年初的返鄉和出遊。 京都府24日新確診3名奧密克戎陽性患者。京都府認為是社區傳播，府內的社區傳播病例總計4人。 東京都知事小池百合子在24日的例行記者會上表示，“繼續強化檢測體制、盡快診治和隔離很重要”，透露25日起將對有意願的都民實施免費新冠檢測。將在下週內完善體制，可在180處地點每天檢測3萬人。免費檢測的實施地區加上大阪、京都、沖繩，總共4個都府縣。 據東京都透露，男醫生的兩名家人和3名診所職員共5人是密切接觸者，目前新冠檢測結果均為陰性。男醫生在診療時戴面罩和口罩，所以接受診療的人不屬於密切接觸者，但都政府呼籲職員和接受診察的總計100人也接受檢測。 該醫生16日下班回家後發燒，17日抗原檢測結果為新冠陽性並住院。24日通過基因組解析確診感染了奧密克戎毒株。據悉他接種了2劑疫苗，目前無症狀。都政府負責人稱：“不認為奧密克戎毒株已在社區廣泛擴散。” 小池就對餐飲店等的新限制表示，已經要求將進店人數限制在每組8人以內，目前不考慮進一步限制。 東京都表示，當最近7天奧密克戎日均新增病例超過100人等時，將把現在的4000張病床增加至689...