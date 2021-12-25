學者估算東京新冠感染者明年2月或超3千人

Newsfrom Japan

【共同社12月25日電】日本東京都內24日也確認出現了新冠病毒新型變異毒株“奧密克戎”社區傳播。名古屋工業大學教授平田晃正（醫用工學）使用人工智能（AI）進行估算，結果顯示奧密克戎毒株感染在1個月左右急速擴大，都內的新增感染人數有可能在明年2月中旬升至一天約3000人以上。 平田表示：“邊境口岸對策效果有限。疫情可能通過歲末年初返鄉、忘年會和新年會蔓延，應該繼續切實執行防疫對策。” 平田根據海外報告的數據，設想奧密克戎毒株的傳染性是德爾塔毒株的1.5倍，還考慮了疫苗有效性減弱。在此基礎上，他使用AI分析了過去的感染人數變化、主要車站人流、與放長假和社交網站（SNS）發帖內容的關聯等。 結果顯示，若東京的疫情在12月25日開始擴大，那麼明年1月下旬新確診感染人數一天將超過1000人，2月中旬會迎來高峰，突破約3000人。據稱如果貫徹防疫措施，就能控制在少於疫情第5波高峰時的程度。東京第5波高峰時約為5900人。 平田也表示：“關於奧密克戎毒株的傳染性和疫苗效果，不清楚的地方還很多。該估算今後有可能進行修正。”（完）