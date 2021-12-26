日企利用AI製作畢業相冊 學生登場機會均等

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【共同社12月26日電】在日本，利用人工智能（AI）人臉識別技術製作學校和托兒所畢業相冊等的動向擴展開來。通過自動計算學生和兒童的登場次數，為大家“平等”出現在相冊上提供支持。此舉讓耗時費力的選照片工作變得高效，受到了教職員和家長的好評。 網絡系統開發公司EXEC（東京）去年開始提供搭載人臉識別技術的畢業相冊製作服務。軟件在個人電腦上操作。把美國IT公司的AI和自家技術協調後使用。去年，經由約100家照相館在約300所學校被使用。今年預計會增加到700～800所學校。 EXEC計劃最快明年1月，增加由AI給相冊選擇推薦照片的功能。如果是運動會的照片，就把接力和投籃等項目打亂，可以在一定程度上讓學生的登場次數均等。董事山中淑史說：“聽說製作相冊成了效率低的工作，我想著能否解決該問題，就推出了這個服務。” 從事托兒所和幼兒園畢業相冊製作服務的公司“千”（東京）也在去年，正式把美國亞馬遜公司的人臉識別系統導入了相冊製作。今年增加了可以管理每頁中兒童等登場次數的新功能“人物統計表”。該公司表示通常耗費30個小時的相冊製作可以縮短至“約三分之一”。（完）