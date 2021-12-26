調查：日本近4成貧困育兒家庭曾買不起食物

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【共同社12月26日電】日本政府日前公佈了有關兒童貧困的首次實際情況調查結果，貧困家庭近4成、單親家庭3成有過買不起食物和衣服的經歷。子女力爭讀大學的比例也低於整體水平。調查結果揭示了單親家庭等貧困家庭子女在生活和教育方面受到影響的實情。新冠疫情更令其雪上加霜。 調查報告指出，父母向子女的“貧困代際傳遞”風險得到印證。 該調查實施於今年2～3月，以5000組初二學生及其監護人為對象。收到2715組的有效回答。貧困家庭是指年收入低於中等水平一半（約159萬日元，約合人民幣8.85萬元）的家庭。 有關當前的生活情況，“艱苦”“非常艱苦”的回答在整體中佔比25.3%，貧困家庭則達到57.1%，單親家庭為51.8%。關於食物和衣服，回答稱過去1年“曾有無法購買的經歷”的貧困家庭達37.7%，單親家庭達30.3%。 教育方面，回答稱“想就讀大學及以上”的子女在整體中佔比49.7%，貧困家庭和單親家庭分別僅為28.0%和34.4%。可能也有子女因父母收入狀況而放棄升學。 調查報告指出：“收入水平較低的家庭和單親家庭可能受新冠影響，生活變得更加拮据。”（完）