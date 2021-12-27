話題：日本擬2025年投入無人貨船應對人手短缺

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【共同社12月27日電】日本正加緊研發使用衛星定位系統（GPS）和最新雷達在海上無人航行的“無人運航船”，力爭2025年投入實用。明年將在東京灣和伊勢灣之間試航無人集裝箱船。因新冠疫情導致宅家消費增加，海上運輸需求大增，船員的人手短缺問題持續。自動駕駛能否在海上也成為解決問題的王牌將受到關注。 ▽宛如動畫場景 在位於千葉市某大樓內的“陸上支援中心”，坐進駕駛艙後，眼前出現大小12個屏幕，宛如動畫電影《宇宙戰艦大和號》艙內。日本郵船集團旗下日本海洋科學公司（川崎市）的桑原悟介紹稱：“在這裡遠程監控無人船。若發生什麼事，可以從這裡操縱。” 致力於無人船研發的是“DFFAS項目”，以日本財團為主、國內約30家公司提供合作。船上攝像頭和雷達捕捉到的周圍影像將實時顯示在支援中心的屏幕上。無人船是全長約100米的集裝箱船，緊急時可用手邊的操縱桿控制。 無人船設定目的地後，將參考GPS、海圖、洋流、過去的航行路線自動決定最優航路。經驗豐富的船長需要數小時才能制定的航路僅需5分鐘就能完成。無人船掌握周圍船隻的位置、速度和行進方向，自動避免撞船，還可測量船與碼頭的距離、調整船速，從而安全駛離或停靠港口。桑原稱，“將原本只存在於船長或輪機長頭腦中的多年經驗和技術製成了數據”。 ▽人手短缺 無人船由造船公司“三和DOCK”（廣島縣尾道市）將舊集裝箱船“SUZAKU”號改建而成，計劃2022年2月完成。在...