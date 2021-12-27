日本貧困諮詢數增至新冠疫情前2倍多

Newsfrom Japan

【共同社12月27日電】25日從日本厚生勞動省的統計獲悉，在作為申請最低生活保障前的安全網絡，接受生活貧困者求助諮詢的全國各地方政府的“自立諮詢支援機構”，2021年度上半年（4～9月）的新增諮詢數量合計達307,072件（初值）。雖然少於新冠疫情蔓延的2020年度同期，但與疫情擴大前的2019年度同期（124,439件）相比則增至了約2.5倍，依然處於較高水平。 在迎來歲末之際，新型變異毒株“奧密克戎”蔓延。就業形勢雖然趨於改善，但非正式僱用和女性勞動者較多的住宿和餐飲等行業困境依然持續。歲末年初，官方機構不辦公，支援也容易不到位。厚勞省已通知地方政府，要求確保介紹住宿設施等支援機制。 約900個地方政府設置了支援機構，根據想工作卻找不到、沒有住處等困難逐一應對。窗口是福利部門、社會福利協議會、NPO法人等，各地區並不相同。 據分析，2021年度上半年的諮詢數量超過30萬件主要是受最大的夏季“第5波”疫情的影響。現在，奧密克戎毒株開始出現社區傳播，厚勞省負責人表示“前景無法預料”。 從2021年就業形勢來看，因疫情被解僱或停止僱用的人截至12月17日約為4.3萬人。警察廳的彙總數據顯示，2021年自殺人數呈現少於2020年的趨勢。但減少的是男性自殺部分，若僅限女性則趨於與2020年持平。定期提供勞動諮詢服務的全國工會總聯合事務局長黑澤幸一擔憂稱“女性的諮詢數量明顯增加”。 在NP...