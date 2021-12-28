東京警方批捕試圖非法購買安防軟件的中國男子

Newsfrom Japan

【共同社12月28日電】圍繞中國軍方被指參與的網絡攻擊案，東京警視廳公安部日前以涉嫌欺詐未遂為由取得了對中國籍前留學生王建彬（36歲）的逮捕令。警方認為他在軍方相關人士指示下試圖非法購入日本製安防軟件。王建彬現已離境，住處和職業不詳。警方計劃通過國際刑警組織（ICPO）全球通緝。 逮捕令就嫌疑寫道，在身為中國軍人的妻子指示下，於2016年11月使用虛假的企業名等，試圖向東京一家銷售公司購買僅售給日企的軟件。銷售公司因無法確認法人登記信息等而拒絕出售。警視廳公安部認為，中國軍方為實施網絡攻擊而試圖找出軟件漏洞。 有關網絡攻擊案件，公安部在2021年4月將一名30多歲中國男性共產黨員的資料送交檢方，原因是其在2016年和2017年用假名簽約了用於攻擊日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）等的日本國內服務器。此人10月被暫緩起訴。王建彬也涉嫌在妻子指示下簽約，公安部對逗留日本的3人詢問了情況，3人之後離開了日本。 網絡攻擊的目標是JAXA等日本國內約200個機構的信息。據分析，可能是在中國軍方網絡攻擊專門部隊“61419部隊”指揮下，由中國相關黑客組織“Tick”實施。王建彬的智能手機中也留有妻子要求其為國家作貢獻的內容。（完）