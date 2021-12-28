日本政府和企業歲末收官 寄望新年盼恢復往常

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【共同社12月28日電】日本政府機構和多數企業28日迎來年底最後一個工作日。2021年新冠疫情依然不見平息，醫療崩潰也一度成為現實。儘管如此，東京奧運會和殘奧會延期一年舉行，經濟活動也開始恢復。各行各業寄望新年，期待“逐漸恢復日常生活”。 厚生勞動省始終忙於應對疫情。因新型變異毒株“奧密克戎”蔓延堪憂，過年前後也將有負責的職員輪班出勤。負責邊境口岸對策的官員強調：“病毒是不會休息的。”另一名官員表示：“期待年內平息，但結果落了空。但願明年可以。” 各地保健所也同樣忙得不可開交。江東區保健所（東京）職員表示：“感染者時而增加，時而減少，是很不平靜的一年。”針對奧密克戎感染人員密切接觸者的應對方針持續變更，“估計會沒有歲末年味地迎接新年了。” 負責奧運會和殘奧會運營的東京都官員稱：“產生了許多感動，再次感受到體育的美妙。”回顧這場雖然沒有觀眾但順利落幕的體育盛事，這名官員幹勁十足地說：“明年將致力於普及體育，讓熱度繼續保持下去。” 瑞穗金融集團將工作到本月30日。今年集團旗下瑞穗銀行出現了約8成自動存取款機（ATM）機器癱瘓等8次故障。一名高層強調稱：“將徹底防止類似情況再次發生，竭盡全力為客戶效勞。”（完）