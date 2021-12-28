奧密克戎社區傳播地區鄰縣也將實施免費檢測

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【共同社12月28日電】日本經濟再生擔當相山際大志郎在27日的記者會上表示，為應對新冠病毒變異毒株“奧密克戎”，也將允許在發現社區傳播的地區相鄰的縣實施免費檢測。迄今為止已有東京、愛知、京都、大阪、廣島、福岡共6個都府縣發現社區傳播，此外沖繩也有包括日籍工作人員在內的美軍基地相關人員感染了奧密克戎。 據內閣官房透露，免費對象為PCR檢測和抗原檢測。此舉旨在讓擔心已被感染的人能夠接受檢測，從而讓感染者早日接受診療和隔離。目前東京、京都、大阪等地已開始免費檢測。據山際透露，與東京相鄰的埼玉、千葉、神奈川這首都圈3縣也希望實施，因此決定擴大對象地區。 山際指出：“奧密克戎毒株的性質等相關信息有限。應對未知的風險需要慎之又慎。”他還稱“由於人員會流動，在（與出現社區傳播的都府縣）相鄰的縣，如果知事有此意願也將允許”，表態若接到免費檢測的請求會依次做出應對。埼玉縣知事大野元裕已宣佈從28日起實施。 全國知事會27日向國民發出呼籲，因奧密克戎疫情堪憂，建議慎重考慮歲末年初返鄉及旅行。在返鄉等情況下也應分散時間並提前接受檢測。（完）