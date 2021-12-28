專訪：岸田稱有意擴大提前打加強針的對象範圍

Newsfrom Japan

【共同社12月28日電】日本首相岸田文雄28日在官邸接受共同社獨家採訪，關於提前接種被稱為“加強針”的新冠疫苗第三劑，表示有意將接種對象擴大到醫務人員和老年人等約3100萬人以外的人群。 政府基本決定，將醫務人員和老年人設施入住者的接種間隔從8個月縮短到6個月。岸田此次做出更進一步的發言，提及考慮擴大對象範圍，背後存在著對奧密克戎的危機感。他表示，即使在疫情擴大時，也將充分調動做好多重準備的措施，“希望讓國民放心”。 關於邊境口岸等防疫措施的政府今後方針，岸田說明稱“將切實關注歲末年初的疫情狀況”。 圍繞憲法討論，對於包括把自衛隊寫入第九條在內的自民黨“修憲4個項目”，他重申“不執著於順序”。 關於迎來日韓就慰安婦問題達成共識6週年，岸田批評韓國稱：“如果不遵守最低限度的國與國之間的約定，此後無論討論什麼都沒有意義。”他再次要求履行自身擔任外相時達成共識的內容。 2023年七國集團（G7）峰會將在日本召開。被問及是否應該在家鄉廣島舉行時，岸田僅表示：“讓大家了解核爆地的真實情況很重要，但目前多地都有意承辦。必須冷靜、平等地看待。”（完）