專家預測1月大阪感染者中9成為奧密克戎毒株

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【共同社12月28日電】關於新冠病毒新型變異毒株“奧密克戎，日本京都大學教授西浦博等的團隊28日在向厚生勞動省建言獻策的專家組織會議上報告稱，明年1月中旬大阪的新增感染者中，奧密克戎毒株預計將超過9成。該團隊認為在其他地區也可能迅速置換。在大阪，當天在老年人設施確認了奧密克戎毒株造成的集體感染，或為全國首次。 專家以強烈擔憂奧密克戎毒株等導致感染人數激增為由，發佈了有關歲末年初應對舉措的給政府的建議。例如把目前原則上住院隔離的奧密克戎感染者改為允許在家療養等，要求靈活應對。 京都大學團隊基於海外數據，以奧密克戎毒株反映1名感染者平均傳染多少人的“有效傳染數”是德爾塔毒株的2.81倍為前提，進行了估算。 根據12月17～27日的大阪患者新增情況等，該團隊認為12月28日的奧密克戎毒株佔比為3成左右，預測明年1月第1週可能與目前主流的德爾塔毒株發生逆轉。據稱，可以認為1月11日前後，奧密克戎毒株將佔9成。 此外，該團隊分析稱由於置換成了奧密克戎毒株，與德爾塔毒株流行時相比，大阪的新增感染人數增速將加快。 在專家的建議中，關於目前規定住院隔離的奧密克戎感染者，要求改為和以往毒株相同，根據重症度來判斷如何應對；對於居家療養者則要求通過在線診療等細緻地實施健康觀察。 專家還建議，允許原則上入住單間進行管理的奧密克戎毒株感染者和德爾塔毒株感染者入住同一間病房。現在，出院標準是要求2次PCR檢測...