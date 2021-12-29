話題：百貨店歲末商戰強勢定價 不乏特色商品

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【共同社12月29日電】日本各大百貨公司和家電賣場的歲末商戰已入佳境。和1年前大家閉門不出的氣氛完全不同，在恢復熱鬧景象的門店裡，高價商品十分暢銷。對新冠病毒新型變異毒株“奧密克戎”的警惕仍存，但各大商家瞄準購物慾受壓抑後反彈的“報復性消費”，對2年來首次年初福袋商戰也給出強勢的價格定位。 “這裡是最末尾”。23日傍晚，在緊鄰東京站的大丸東京店，下班的人們圍著食品賣場排起了長隊。緊急事態宣言已解除的10月以後，顧客數量恢復到了新冠前的7～8成。據稱，現代藝術品也很旺銷，“雖然也有投資目的，但考慮用作視頻會議背景裝飾的人不在少數”（公關人士語）。 據日本百貨店協會透露，全國百貨公司11月的銷售額連續2個月增長。由於氣溫下降，包括高級品牌在內的服裝銷量良好。高島屋的高單價年菜大受歡迎，負責人分析說：“消費者傾向於把沒能去海外旅行省下的錢用來瀟灑一下。” 為了抓住這些消費者的購買慾，許多商家將恢復1年前新年商戰時因感染者激增而放棄的福袋店面銷售。崇光西武的特色商品是定價495萬日元（約合人民幣27萬元）的“正念冥想福袋”，套裝包括圓頂的冥想“小黑屋”和1年的在線課程券等，據稱可減輕新冠帶來的壓力。該百貨店的新年首個營業日為元旦。 日本橋三越總店1月2日開始營業，準備了能夠指揮從俄羅斯來日本的一流管弦樂團的高級體驗（定價198萬日元）。家電賣場“必客家美樂”和“友都八喜相機”也將從元旦起推...