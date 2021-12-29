日本將迎疫情下第二個年關 返鄉旅客踏上歸途

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【共同社12月29日電】日本在新冠疫情下的第二個年關將至，返鄉過年的人們29日紛紛動身。人流雖不及疫情之前，但新幹線站台和機場還是隨處可見提著大包和禮物攜家帶口的旅客。由於各地陸續出現新冠變異毒株“奧密克戎”的社區傳播，人們都自覺戴好口罩並自備消毒液，小心翼翼地踏上歸途。 在東京站東海道新幹線站台，返鄉的旅客們快步登上列車。一家五口時隔2年返回島根縣濱田市夫家過年的東京都北區家庭主婦梨田優子（45歲）表示：“我們都做了PCR檢測，確認為陰性。會盡量少出門。”小學二年級的長子（7歲）笑著說：“我想堆雪人。” 據各家JR鐵路公司透露，29日上午的東海道新幹線下行線指定席幾乎滿座，部分“希望”號車次自由席上座率超過100%。“隼鳥･小町”號下行線指定席上座率為7～8成，“山彥”號和“白鷹”號也有列車自由席上座率超過100%。 去年過年時上座率慘淡的航空方面，根據各航空公司公佈的截至17日的歲末年初（25日～1月4日）預訂狀況，國內航班達288.4萬人次，是上年度的1.4倍。年內的國內離城返鄉航班預訂人數，日航和全日空均為8～9成左右，呈現回升趨勢。 另據日本道路交通信息中心透露，29日上午在東名高速公路下行線部分區段出現超過30公里的擁堵。（完）