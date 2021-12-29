KDDI攜手高速巴士公司試推包廂AR視聽服務

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【共同社12月29日電】日本KDDI與全但巴士（兵庫縣養父市）28日開始測試一項新服務，在高速巴士車內設包廂並為乘客提供使用增強現實（AR）技術的高臨場感視頻。包廂內配備頭戴式終端，乘客可收看YouTube等視頻。此舉既可降低新冠病毒感染風險，又可利用尖端技術促進地區旅遊。 該服務在“大阪―城崎溫泉（該縣豐岡市）”路線開始測試，明年1月中旬起也將引進到“大阪―湯村溫泉（該縣新溫泉町）”之間的路線。車內設置兩個面積相當於4個普通座位的包廂，並配備專用的空氣淨化器。僅需在普通收費基礎上加1000日元（約合人民幣55元）便可使用包廂。 戴上AR終端“Smart Glass”後，視野前方數米處會出現100英吋大小的虛擬屏幕。也可觀看美國在線視頻巨頭網飛（Netflix）的電影和觀光導遊視頻。 城崎溫泉路線上，除AR之外還將追加其他功能，可讓乘客在座位前的顯示屏上觀看巴士行進方向、上空等4個車外攝像頭拍攝到的畫面。據悉該服務的創意出自藝術文化觀光專門職大學（該縣豐岡市）的學生。 全但巴士運營的高速巴士乘客較新冠疫情前減少了約7成，當地旅遊業也受到巨大打擊。KDDI負責人表示：“旅遊業目前處境困難，我們一直在思考如何能吸引遊客。希望為提高使用者的體驗價值提供支持。”（完）