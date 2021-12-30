日本政府將重視奧密克戎國內對策

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【共同社12月30日電】日本政府鑑於新冠奧密克戎毒株社區傳播頻發，將把方針改為重視國內對策，意在吸取第五波疫情的教訓，避免醫療提供體制緊張。首相岸田文雄29日面向國民的歲末年初寄語稱“也將設想最壞的事態”，表達了為防止疫情迅速蔓延而推進準備的決心。將盡全力提前為醫務人員和老年人接種第三劑疫苗，並擴充免費的PCR檢測。是否放寬邊境口岸對策將視歲末年初的疫情作出謹慎判斷。 30日距離日本發現首例奧密克戎病例已過去1個月。愛知和福岡等地29日也相繼出現病例，上述舉措的背後有著對僅靠邊境對策存在侷限的危機感。岸田接受了專家要求的“國內重點化”建議，將推進對策。他在官邸的推特上發文強調：“將盡力確保口服治療藥的普及、醫療提供體制萬無一失。” 政府目前對要求餐飲店縮短營業時間等採取行動限制態度消極，但官邸內開始有意見指出作為防止疫情擴大的最終手段，“有必要改變想法”。 岸田要求國民慎重對待歲末年初的返鄉和旅行，自己也取消了29日起回老家廣島的計劃。關於邊境對策，他在寄語中表示“將採取萬全的措施”。考慮與國內對策並行，摸索放寬的時機。 圍繞提前接種第三劑疫苗，政府還考慮把對象擴大到醫務人員和老年人等約3100萬人以外的人群。將在全國構築可使用美國製藥巨頭的口服藥“莫那比拉韋”的態勢，帶動盡快治療。 根據專家的建議，關於正在住院隔離的奧密克戎毒株感染者，應和以往毒株一樣根據病情的嚴重程度靈活地允許...