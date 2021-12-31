詳訊：大阪樓宇縱火案嫌疑人死亡

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【共同社12月31日電】據日本大阪府警方透露，關於造成25人死亡的大阪北新地樓宇縱火殺人案，涉嫌殺人及對人員在住建築等縱火的谷本盛雄（61歲，住址和職業不詳）30日在大阪市內醫院死亡。該人被送醫時處於心肺功能停止狀態，在醫院接受了治療。由於嫌疑人死亡，查明案件全貌預計很困難。當晚，大阪警方幹部接受採訪表示“將和迄今一樣，為查明動機開展各種調查”。 據警方透露，谷本30日下午7點05分死亡。警方計劃今後在展開必要調查後，將谷本的資料移送檢方。31日是案件發生滿2週，但失去了獲得對查明動機不可或缺的本人供詞的機會，也失去了追究刑事責任的機會。警方31日實施司法解剖並調查詳細死因。 谷本面部及手部燒傷，而且因重度一氧化碳中毒和氣管灼傷而心肺功能一度停止，雖然經集中治療被搶救過來，但持續處於危險狀態。火災中，包括在大樓4樓心理內科診所的谷本在內，27人因心肺功能停止被送醫，其中25人死亡。隨著谷本死亡，本案死亡人數升至26人。另有1名女性處於昏迷狀態。據悉，谷本數年前起就在該診所就醫。 火災於17日上午10點15分前後，在大阪市北區曾根崎的一幢8層大樓的4樓發生，診所的一部分被燒。現場檢測出了汽油，已查明谷本11月下旬在疑似自家的大阪市西澱川區的住宅附近購買了汽油。（完）