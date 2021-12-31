日本22個都府縣確診奧密克戎毒株感染例

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【共同社12月31日電】30日是日本國內首次確認新冠病毒新型變異毒株“奧密克戎”感染滿1個月。當天新確診29人感染了奧密克戎毒株，累計達500人。大部分是在邊境檢疫中發現的，但有9個都府縣接到了疑似社區傳播病例的報告。東京和大阪等城市接連有人確診。若包括入境後被確診的感染者在內，則有22個都府縣確診有人感染了奧密克戎毒株。最近日本國內的感染人數增加也可能是受奧密克戎毒株的影響，為應對疫情爆發性擴大而完善醫療體系成為課題。 首相岸田文雄在發佈在首相官邸推特上的視頻訊息中，要求民眾鑑於奧密克戎毒株的動向，慎重考慮返鄉和旅遊。他呼籲大家警惕說：“為了不導致疫情再度擴大，也需要比平時更加注意。”30日的新增冠新病毒感染人數為515人，今後將通過基因組解析來確定變異毒株的種類。 據厚生勞動省介紹，11月30日首次在成田機場發現奧密克戎毒株感染者後，截至12月29日，邊境檢疫中合計發現了360名感染者。 日本國內22日首次在大阪確認了社區傳播。老年人設施發生了集體感染。大阪29日也確診了11名感染者等，德爾塔毒株可能正在被置換為奧密克戎毒株。還有估算稱明年年初，奧密克戎毒株將成為主流。 除大阪外，東京、愛知、福岡等地也發生了社區傳播。如果加上邊境檢疫為陰性，但回家後確診被感染的例子，以及入境人員的密切接觸者被感染的例子，那麼涉及的地區範圍就更廣。在山口和沖繩，還發現了與美軍基地相關的感染者。 ...