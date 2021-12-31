日本2021年滿20歲的“新成人”人數創新低

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【共同社12月31日電】日本總務省31日公佈的2022年1月1日時的人口估算數據顯示，虎年出生者有1025萬人，佔總人口的8.2%。在2021年內滿20歲的“新成人”為120萬人，少於2014年和2016年（121萬人），創新低。 虎年出生者按出生年份來看，最多的是在“第二次嬰兒潮”的1974年出生的198萬人，將在2022年迎來48歲。另一方面，將滿12歲的2010年生人為106萬人，僅是前者的約一半，少子化狀況明顯。 虎年出生的名人有設計師森英惠（1926年）、歌手小林旭（1938年）、作曲家久石讓（1950年）、iPS細胞研究專家山中伸彌（1962年）、前SMAP成員草彅剛（1974年）、足球運動員本田圭佑（1986年）、演員廣瀨鈴（1998年）等。 新成人人口在1993～1995年超過200萬人大關後轉為減少。近年來在120萬人上方增減。 人口估算數據也包括在日本居住超過3個月的外國人。本次的新成人（2001年出生）人數之所以創新低，可能是受到技能實習生等外國人因新冠疫情減少的影響。 日本修改了《民法》，自2022年4月1日起變為18歲成人。（完）