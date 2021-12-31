調查：日本Z世代最嚮往當YouTube主播

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【共同社12月31日電】日本民間企業近期的調查顯示，讓4000名16～60歲男女舉出一個“重活一次想從事的嚮往的職業”，結果出生在網絡數字時代的“Z世代”年輕人最想當的是YouTube主播，佔21.9%。 人才綜合服務公司“STAFF SERVICE控股”2021年9月在網上實施了調查。把16～25歲定位為Z世代，26～40歲定位為千禧一代，41～50歲定位為就職冰河期世代，51～60歲定位為泡沫期世代，各以1000人為對象。 結果顯示，千禧一代和就職冰河期世代的首選為“IT工程師、程序員”，分別佔15.8%、14.4%。泡沫期世代最多的是公務員，佔14.3%。 排名第二的職業中，Z世代為藝人・模特，千禧一代為公務員，就職冰河期世代和泡沫期世代均為醫生。 此外，“人生重要的東西”（可多選）的最高票回答中，Z世代為“錢”，千禧一代和泡沫期世代為“家人”，就職冰河期世代為“健康”。 對於Z世代中YouTube主播位居第一的結果，調查公司負責人表示：“這是回答最重要的是錢的世代。通過社交網站（SNS）視頻收集信息的佔比較高，容易關注到YouTube主播，或許因此產生了憧憬。”（完）