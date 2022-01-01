宮城縣紅薯出口香港 彌補九州歉收亦獲銷路

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【共同社1月1日電】日本東北地區宮城縣產紅薯去年11月全面啟動面向香港的出口，受到好評。此舉由東北和九州的經濟團體攜手實現。九州的宮崎和鹿兒島兩縣是紅薯主要產地，受到造成爛薯的“基腐病”影響，收成下滑。出口宮城紅薯之舉能讓九州方面確保出口所需出貨量，東北方面則獲得新的海外銷路。 出口的是適合製作糕點或烘烤的兩個品種“紅遙”和“Silk Sweet”。東北產量以往十分稀少，但已敲定了到今年3月宮城縣產紅薯向香港零售巨頭“牛奶國際”（Dairy Farm）出貨總計約120噸一事。在香港受歡迎的絲滑甘甜口感和小個頭成為制勝關鍵。 東北經濟聯合會迄今為出口農產品自行摸索銷路，如今與走在前頭的九州經濟聯合會合作。具體是讓九經聯設立的商社採購農產品，東北方面能夠利用運輸經驗和銷路。 此舉對九經聯而言也有益處。鹿兒島縣的紅薯產量居全國首位，2020年收成較上年減少18%，為21.47萬噸。原因是基腐病接連發生。為了維持已開拓的海外銷路，需要與其他產地合作確保收穫量。 宮城縣的農業法人“山元農場miraino”生產出口香港的紅薯。常務董事馬場仁稱“種植面積從5公頃增至15公頃，原本會廢棄的個頭也成為商品，如願以償”，擴大了紅薯的生產。 東北經濟聯合會常勤顧問小野晉期待稱：“也有可能實現在九州已過季的草莓等水果的出口。”今後計劃繼續合作，力爭實現捲心菜、甜瓜等蔬果的全面出口。（完）