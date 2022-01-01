日本擬與美企快堆開發計劃開展技術合作

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【共同社1月1日電】1日採訪相關人士獲悉，對於美國企業的快中子反應堆開發計劃，日本原子能研究開發機構與三菱重工業正在磋商開展技術合作並將於近期簽署備忘錄。該機構擁有“文殊”（正在實施報廢，福井縣）、“常陽”（已停用，茨城縣）這些快中子反應堆的運營經驗，正在探討提供數據和設計相關信息等。 美企為微軟創始人比爾・蓋茨等設立的“泰拉能源”，計劃在美國懷俄明州建設用鈉作為冷卻劑的快中子反應堆（輸出功率34.5萬千瓦）。美國能源部也將提供資金支持，力爭2024年開工，2028年竣工。 據相關人士透露，技術合作的具體內容還在協調，但除了提供使用鈉的文殊等的運營數據之外，也有方案提議利用原子能機構的鈉實驗設施“AtheNa”（茨城縣）開發安全技術。 日本正在推進核燃料循環利用政策，把從核電站乏燃料中取出的鈈再用作燃料。快中子反應堆是政策的核心設施之一。因文殊報廢，日本國內的開發工作受挫，正在摸索與海外開展合作。（完）