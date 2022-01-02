獨家：2030年冬奧城市或今年內定 札幌被看好

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【共同社1月2日電】近日獲悉，關於日本札幌市力爭舉辦的2030年冬奧會，國際奧委會（IOC）主席巴赫等與日方去年12月溝通了今後甄選舉辦地的日程等事宜。據多名相關人士稱，現階段預計IOC鎖定一個候選城市的時期為2022年夏季至冬季前後。札幌舉辦過冬奧的經驗和運營能力受到好評，被視為熱門候選，也有可能在今年實際上內定。能否獲得當地居民支持成為關鍵。 札幌力爭繼1972年第二次舉辦冬奧，計劃最快於3月以北海道全境為對象，實施問卷調查，詢問申辦的民意。去年11月公佈了舉辦概要計劃修正案，經費總額改為2800億（約合人民幣155億元）至3000億日元。IOC對成本增加抱有危機感，重視利用現有設施和當地支持率，問卷調查的結果或影響此後的走勢。 鑑於申奧熱情降溫，2019年IOC大幅修改了甄選舉辦地的機制，撤銷了原則上7年前敲定舉辦地的規定。轉變為如下戰略，由新設的未來舉辦地委員會與展現興趣的候選城市分別對話，儘早確保熱門城市。 關於2032年夏季奧運會的甄選工作，IOC在2021年2月的執委會上把澳大利亞布里斯班作為最優先候選，當時實際上已鎖定候選城市。此事在7月東京奧運開幕前的IOC全會上正式決定。2030年冬奧會的甄選預計也為相同流程。 除札幌外，美國鹽湖城也有意舉辦2030年冬奧會，2021年12月與IOC展開了磋商。加拿大溫哥華也朝著申辦啟動了討論。不特定具體舉辦年份，西班牙的比利牛...