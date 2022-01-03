獨家：日本欲制定體育界數字化轉型的國家戰略

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【共同社1月3日電】近日採訪相關人士獲悉，日本有意制定推動體育界“數字化轉型”（DX）的國家戰略。以對像人員同意為前提，把頂級運動員和運動愛好者的信息製成數據庫，產業界、政府和學界攜手利用。計劃促進培養和強化運動員、創造新產業，所獲收益回饋給體育界。 以東京奧運會和殘奧會為契機，維持振興體育熱度和確保財源被視為課題，此舉有意在這一局面下找出新出路。目前國內也已實施網上購票等面向數字化轉型的舉措，今後構建中央政府與體育相關團體合作的新商業模式成為當務之急，預計最快於2022年初全面啟動相關工作。 按照該構想，把奧運獎牌得主等已徵得同意的頂級運動員身體信息等作為“頂級運動員數據庫”建立。由專家統一解析體力測定數據、比賽中的肌肉骨骼、肌肉活動信息等各種數據。 通過把優秀部位、能力和技術進行數值化和可視化，力爭用於提高比賽水平、幫助訓練、提高狀態、發掘運動員以及看清適合的運動或轉換發展方向。 另一方面，也力爭構建以愛好者為對象的“普通運動員數據庫”。接受體力測定數據、運動數據等信息，為提高比賽能力和表現水平、管理狀態提供助力。匯集的信息進行匿名處理後，也能帶動開發新商品和服務，開拓市場。 關於運營資金，也考慮招募對利用大數據和數字化轉型態度積極的企業、研究夥伴企業等民間的合作。（完）