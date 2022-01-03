話題：日本擴大使用垃圾發電促進去碳化

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【共同社1月3日電】在日本，利用家庭垃圾和農業廢棄物作為發電燃料的動向擴大到了電力公司等。在氣候變化對策成為當務之急的情況下，此舉旨在有效利用以往的廢棄物來替代煤炭等化石燃料，促進去碳化。與地方政府的合作也在推進。 以垃圾和間伐木材等為燃料的生物質發電被視為來源於可再生能源，二氧化碳排放量也被算作零，2020年度的發電佔比為2.9%。日本政府的能源基本計劃提出了在2030年度實現此種發電增至5%左右的目標，但木質生物質大多依賴進口。由於穩定採購和降低成本成為課題，作為燃料的垃圾受到了關注。 東京電力能源夥伴公司11月開始將橫濱市內的垃圾焚燒設施和住宅用太陽能發電的電力面向企業銷售。供橫濱市內京急電鐵的車站等使用。 東京燃氣公司7月與宇都宮市等共同設立了由垃圾焚燒設施發電並供電的“宇都宮照明電力公司”。本月開始售電。計劃供宇都宮市的設施和預計2023年開通的新一代路面電車使用。 中部電力公司向市川環境控股（千葉縣市川市）出資，將討論新建設施和在中部地區開展業務。市川環境控股運營用廚餘垃圾和農業廢棄物發酵產生的氣體發電的設施。 出光興產公司著眼於木材邊角料和榨油後丟棄的油棕櫚果實，開始積極生產把邊角料等打碎炭化後的顆粒狀新燃料“黑顆粒”。黑顆粒的熱效較高，與煤炭混合後用於發電。2022年還將在馬來西亞投產以椰子殼為原料的黑顆粒生產廠。負責人說：“（和煤炭混合燃燒的）‘混燒’將成為去碳化...