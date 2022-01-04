獨家：手塚少年時期漫畫《Mama偵探物語》2月出版

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【共同社1月4日電】3日獲悉，日本代表性漫畫家手塚治蟲（1928年～1989年）在13、14歲前後與弟弟妹妹共同創作的私藏長篇漫畫《Mama偵探物語》（暫譯）將於2月出版。雖然此前展示過數頁等，但作品全冊公開尚屬首次。這是了解手塚綻放才華前反復摸索練就豐富創造力的成長歷程的珍貴資料，或備受關注。 創作於1941年前後的該漫畫講述形似單眼雪人的卡通形象“Mama”反復尋寶等冒險的喜劇。以“Mama”形象創作80週年為契機策劃了此次出版。“Mama”是擁有高智商，以團體展開社會生活的奇異生物，在手塚之後作品中也有亮相。在戰時紙張匱乏的情況下，使用鉛筆在本子等上密密麻麻地畫下圖文。 弟弟手塚浩（91歲）稱：“Mama令人十分懷念，猶如家人一般。對於我曾模仿咽喉藥罐插畫的蹩腳畫作，治蟲哥哥打造成了溜圓幽默的角色。”留白處還繪有“美奈子（妹妹）氣呼呼的臉”等塗鴉及肖像畫，真實保留下來。 “Mama”登場的漫畫創作於初中小學時代，共約5卷，但大量散失。此次刊登了手塚製作公司保管的2卷與4卷為主的500多頁內容。 該公司資料室的田中創表示，“雖然是充滿童趣，自由奔放且俏皮的漫畫，但也是考慮到讀者所創作的。其中嘗試的有效分鏡和角色創作也在手塚之後作品中得到了運用。” 《Mama偵探物語》（2.42萬日元，約合人民幣1330元）將在出版社“888books”官方網站上進行預約銷售。書店發售將在3月以...