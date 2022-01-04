松下宣佈進軍“元宇宙” 發佈3款VR設備

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【共同社拉斯維加斯1月3日電】松下公司當地時間3日下午宣佈，正式進軍在線虛擬現實空間“元宇宙”領域。去年首次在線舉辦的全球最大規模消費電子展“CES”此次將恢複線下活動，擅長影音技術的松下在5日開幕前，向媒體展示了多款專用設備。 松下最快將在春季發售支持虛擬現實（VR）技術的頭戴式顯示設備、麥克風等3款產品，力爭開拓新需求。利用VR等技術讓身處不同地點的人們能像在現實世界中一樣交流的元宇宙或成為本屆“CES”的一大看點。 松下發佈的VR頭顯“MeganeX”採用高清有機EL（又稱OLED）屏幕。據稱重量控制在230克以下，在元宇宙內長時間駐足的玩家也能保持舒適。售價不到10萬日元（約合人民幣5500元）。 另兩款產品是能用綁帶固定在嘴邊的防漏音麥克風、固定在背後能根據虛擬空間狀況體驗溫度變化的設備。負責開發的子公司Shiftall首席執行官（CEO）岩佐琢磨強調：“松下將主要從硬件角度切入元宇宙領域。” CES將同時舉辦線上展覽。因近期新冠病毒新型變異毒株“奧密克戎”迅速蔓延，不少企業放棄現場參展，改為線上發佈會。（完）