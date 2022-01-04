北京冬奧倒數1個月 日本選手狀態正佳

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【共同社1月4日電】

北京冬奧會4日迎來開幕倒數1個月。日本選手以上升狀態備戰，比如跳台滑雪世界盃中男女選手小林陵侑與高梨沙羅1日分別奪冠等。為防控新冠疫情處於戒嚴態勢的北京冬奧會籌備工作進入尾聲。

小林在兼世界盃的歲末年初傳統跳台比賽週取得兩連冠。高梨則憑藉本賽季的首次冠軍振奮狀態。單板滑雪世界盃上，17歲小將村瀨心椛1日在坡面障礙技巧揭幕賽中登上最高領獎台。

參賽陣容齊整的滑冰項目中，花滑男子名將羽生結弦劍指奧運會3連冠，將挑戰目前全世界尚無人完成的四周半跳。女子速滑選手高木美帆獲得1500公尺、力爭衛冕的團體追逐賽等5個項目的入場券。

冬奧會參賽選手事實上必須完成新冠疫苗接種。當前對新型變種「Omicron」的憂慮升溫，將貫徹隔絕運動員及相關人士與外界接觸的「封閉式管理」。3日在北京市中心的頒獎儀式會場，向媒體展示了頒獎演練。作為防疫措施，頒獎採取運動員自行掛上獎牌的做法。在北京市延慶、河北省張家口的滑雪場，將推進使用人造雪的雪道準備工作。（完）