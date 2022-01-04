日本迎來新年首個工作日 警惕奧密克戎毒株

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【共同社1月4日電】日本各地政府機構和多數企業4日迎來了新年首個工作日。與新冠感染人數單日新增3000多人的去年不同，隨著疫苗接種取得進展，職場和鬧市區等正逐漸恢復以往狀態。不過，疫情何時平息依然難料，厚生勞動省、各地政府及醫療一線紛紛對新型變異毒株“奧密克戎”社區傳播的擴大加強了警惕。 在東京站附近，不少上班族穿著羽絨服快步走向工作單位。在附近上班的埼玉縣男性公司職員（58歲）稱休息了約十天。他說：“因為擔心新冠沒有出遠門，安安穩穩地過了年。但願今年經濟能有所好轉。” 在保佑生意興隆的神田明神（東京都千代田區），前來參拜的西裝革履的訪客們購買象徵積福聚財的耙子。大樓維保公司職員渡部雄一郎（38歲）笑稱：“疫情下公司依然業績良好。希望今年也能成長，努力說到就能做到。” 過年前後也頻頻出現奧密克戎社區傳播。厚勞省職員表示：“雖然沒法徹底鬆一口氣，但多少得到了一些放鬆。希望以新的心態投入工作。”東京都的負責人也強調：“希望今年能戰勝疫情。” 4日是北京冬奧會開幕倒計時1個月。體育廳相關人士表示：“將為選手們提供支持，使其充分發揮實力。”（完）