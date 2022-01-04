小笠原母島發生里氏6.1級地震 未引發海嘯

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【共同社1月4日電】4日早晨6點08分前後，東京小笠原諸島的母島發生了震度5強（日本標準）的地震。據氣象廳稱，震源為父島近海，震源深度為77公里。地震規模為里氏6.1級。此次地震未引發海嘯。 據東京警視廳稱，未發現地震導致人員受害的情況。政府已在首相官邸的危機管理中心設置官邸聯絡室。東京都4日上午召開危機管理對策會議。都知事小池百合子表示，“可能會發生餘震，有必要繼續注意。希望最優先致力於確保都民的安全。” 氣象廳認為，此次地震是太平洋板塊內部發生的地震。氣象廳4日早晨召開記者會呼籲，“希望搖晃劇烈的地區在地震發生後約一週注意最大震度5強左右的地震。”據稱，尤其是今後兩三天，規模較大的地震可能會多發。 小笠原村在位於父島的交流中心開設了疏散點，接收了約6名居民。因接到消息稱不會引發海嘯，已全體回家。村政府工作人員木崎守（24歲）表示，“當時已經睡著了，突然受到一陣宛如被頂起的衝擊，就跳了起來。搖晃很快就停了，是書桌上筆筒倒了的程度。” 小笠原諸島是距離東京灣以南約1000公里的大小約30個島嶼，已列入世界自然遺產名錄。截至2021年11月，父島人口約為2120人，母島約460人。（完）