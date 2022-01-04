聚焦：“世界記憶遺產”新制度下日本佛教史料首次申遺

Newsfrom Japan

【共同社1月4日電】關於聯合國教科文組織（UNESCO）的“世界記憶遺產”審查制度，以“南京大屠殺”相關資料被列入名錄為契機，日本要求進行改革，UNESCO出台了相關國家可提出異議的新制度。作為新制度下的首批申遺項目，日本政府去年11月決定推薦兩份古代傳承下來的佛教史料，各史料相關團體已向UNESCO提出了申請。進行甄選的文部科學省幹部表示：“這些史料均為國寶或國家重要文化遺產，進行了充分的學術調查。認為不大可能出現異議。” 這兩份史料為“智證大師圓珍相關文獻典籍—日本・中國的護照—”以及“淨土宗大本山增上寺三大藏”。圓珍相關文獻典籍是大津市園城寺（三井寺）和東京國立博物館收藏的56份古文獻群，均為國寶；東京都港區增上寺的三大藏被指定為重要文化遺產。 56份文獻是平安時代將密教傳入日本的圓珍從中國唐朝帶回的佛經和佛教繪畫等，還包括唐朝政府發行的通行證“過所”。據園城寺介紹，“過所”雖然有發掘出土的案例，但這是全世界唯一一份保存傳承至今的原件，是了解唐朝交通制度的重要史料。 增上寺三大藏是佛教經典《大藏經》總計約1.2萬份的三版典籍總稱。具體為記錄佛經的折本和冊子，據稱一處收藏三版在全球十分罕見。均由德川家康收集捐贈。 這三版是十二至十三世紀在中國和朝鮮用木板製作、十三至十五世紀印刷而成。被視為佛教研究的基礎，增上寺強調“還是東亞活字文化和印刷技術的結晶”。 “世界記憶遺產”因201...