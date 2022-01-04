岸田在新年記者會上表示將調整奧密克戎應對

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【共同社1月4日電】日本首相岸田文雄4日在三重縣伊勢市召開新年記者會。圍繞應對新冠變異毒株“奧密克戎”，他表示將調整疫情迅速擴大地區“讓陽性者全部住院、所有密切接觸者在住宿設施隔離”的現行措施。為避免醫療資源告急，更改後的措施將由地方政府根據重症程度判斷感染者改為居家療養等。岸田透露，在預估病床不足的情況下，還將探討強化行動限制。 岸田示意將在下週判斷禁止外國人新入境的邊境口岸對策是否繼續，並強調“今後要防備發生社區傳播迅速擴大這一最壞事態的可能性”。他表示，將一邊維持邊境口岸對策的框架，一邊“開始準備把重點轉移到國內對策上”，在完善預防、檢測、早治療流程的同時，“加強居家、設施療養和住院的體制”。 圍繞疫苗的第三劑接種，岸田提及將活用尚未使用的疫苗，使老年人進一步提前接種。關於美國製藥巨頭輝瑞公司開發的口服藥物“Paxlovid”，他表示力爭本月內就購買達成最終協議並在2月投入實用。 關於暫停的旅遊支援項目“Go To Travel”等的重啟時間，岸田稱：“確保奧密克戎對策萬無一失是首要事項。將慎重考慮。” 在外交領域，岸田提及推進“自由開放的印度太平洋”，表現出對首腦外交的強烈意願。但考慮到國內外的疫情狀況，對於政府內部此前探討的訪問美國和澳大利亞，岸田表明了在17日召集例行國會前暫緩的想法。 在經濟領域，岸田宣佈為實現自身提出的“新資本主義”將進行“大膽挑戰”。他表示，將為培...