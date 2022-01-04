日本單日確診新冠病例逾千人 沖繩激增

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【共同社1月4日電】日本全國4日發佈的新增新冠病例總計1268人，為去年10月6日後首次破千。歲末年初人們出行增加導致“第六波”疫情的擔憂升溫。沖繩縣感染人數驟增到225人，山口縣有79人，其中美軍岩國基地所在的岩國市就達62人。有人認為美軍內部的集體感染已波及到地方。 東京都、大阪府、廣島縣的新增病例也超過一百人，京都府、群馬縣、愛知縣等地出現了被視為急劇蔓延的新型變異毒株“奧密克戎”社區傳播的病例。該毒株可能正在各地迅速取代其他毒株。 沖繩縣知事玉城Denny在記者會上表達危機感稱“如果感染在老年人中蔓延，可能出現重症化風險，造成進一步的醫療緊張”，表示考慮要求政府適用“防止蔓延等重點措施”。 沖繩縣還宣佈駐沖繩美軍164人確診陽性，美軍病例總計達3863人。這一數字不包括在該縣統計之內。 美軍岩國基地也宣佈有47名基地相關人員感染，基地內感染者總計489人。山口縣的對策總部會議上，知事村岡嗣政強調“疫情蔓延很可能是受到了岩國基地相關人員的影響”。 青森縣三澤市4日宣佈，美軍三澤基地相關人員56人感染了新冠。據稱均為截至3日確診的陽性病例。 病例顯著增加的東京都4日確診151人感染。知事小池百合子在對職員的新年問候中稱“相繼出現據稱傳染性很強的奧密克戎毒株的感染蔓延，歲末年初正在急劇擴大”，要求搶先採取措施。（完）