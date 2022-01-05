話題：靜岡市清水港力爭成為農產品出口基地

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【共同社1月5日電】日本國土交通省和靜岡縣正在致力於將靜岡市的清水港打造為農產品出口基地，瞄準日本蔬菜水果深受歡迎的東南亞和台灣，為使海運也能保持鮮度進行多次試驗，並強化冷藏設施。2021年8月中部縱貫高速公路連接靜岡、山梨兩縣的區間全線開通，來自盛產蔬菜水果的山梨、長野兩縣的運輸變得便利或將推動上述舉措。 2021年12月國交省在清水港附近開設的試驗會場上擺滿了靜岡的新鮮草莓和山梨的葡萄、長野的蘋果。考慮到出口所需時間，這些水果裝進冷藏集裝箱已經過20天，負責人設想在台灣等地銷售，確認了色香味。JA靜岡經濟聯合會的望月洋平表示“品質比預想保持得更好”。 設想到主要出口目的地新加坡和馬來西亞最長需要30天，集裝箱裡還裝入容易損傷的生菜和油菜等，確認經過30天後的狀態。 溫度管理不可或缺的農產品出口至今一直依賴產地到港口一條龍低溫物流完善的東京和名古屋等大港，以及運輸天數少的空運。為實現政府提出的到2030年把農林水產品和食品出口額提高到5萬億日元（約合人民幣2700億元）的目標，農林水產省認為“在大城市以外地區採取措施不可或缺”。 清水港的出口中汽車零部件及紙漿佔了大部分，農產品出口額僅3000萬日元（2020年）。國交省設想中部縱貫高速公路開通後能為縮短運輸時間發揮作用，為增加出口已開始完善冷藏設施。 清水港灣事務所所長早川佑介表示期待稱“希望能選擇交通變得便利的清水港”。（完）