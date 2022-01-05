聚焦：美軍基地所在地疫情蔓延 地位協定成阻礙

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【共同社1月5日電】越來越多意見認為，日本沖繩、山口兩縣美軍基地發生的新冠病毒集體感染造成社區傳播蔓延。防疫措施交由美軍的背後是《日美地位協定》的阻礙，當地政府發出無法知曉基地內感染情況和對策實情的不滿呼聲。 ▽一致性 鑑於去年12月美海軍陸戰隊漢森軍營（沖繩縣）發生集體感染，日本政府詢問美軍後知曉，部隊人員從美國離境時並未實施PCR檢測。此外還得知，剛進入日本後的隔離期，美軍士兵等可在基地內自由行動。 此後獲知，美軍不僅在漢森軍營，而是在全部駐日美軍設施於去年9月3日免除了離美時檢測。隔離期也一度配合日方舉措縮短至10天，但日本恢復到14天的12月1日以後也維持了10天。 鑑於日本國內批評升溫，美軍開始在離美72小時前和抵日24小時內實施檢測，發現漢森軍營的檢測樣本有47%為新型變異毒株“奧密克戎”。日本外務省官員神情嚴肅地表示：“美軍說會與日方措施保持一致，但實際上並未如此做。” ▽特權 漢森軍營12月中旬發生集體感染後，截至1月4日，沖繩縣內基地確診的陽性人數達到996人。縣方反復要求美軍和日美兩國政府貫徹防疫措施，但有人員目擊美軍相關人士不戴口罩到基地外吃喝，還相繼發生涉嫌酒駕等事例。縣知事玉城Denny在記者會上憤怒地表示：“目前的情況是賦予特權，信息共享也不如意。” 岩國基地所在的山口縣岩國市疫情也迅速蔓延。該縣4日發佈的79名感染人員中，有62人居住在岩國市，多數疑似...