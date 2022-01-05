詳訊：日本政府擬對沖繩適用防止蔓延措施

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【共同社1月5日電】

關於新冠疫情急劇蔓延的沖繩縣，日本政府5日擬7日決定適用「防止蔓延等重點措施」，已就此展開協調。根據疫情，如果廣島、山口兩縣提出要求，也考慮將其列為對象。措施期間均設想為9至31日。國內5日新增2638人感染新冠，較前一天翻倍。上一次超過兩千人是在去年9月26日。年初起各地感染狀況一舉惡化，「第六波」疫情越發明顯。

5日新增人數包括沖繩623人、東京都390人、大阪府244人，廣島138人、山口104人。石川、山梨、愛媛、大分等地也出現據稱傳染性強的新變異種「Omicron」，疫情急劇蔓延有可能對醫療體製造成影響。

沖繩縣計劃6日要求適用防止蔓延等重點措施，首相岸田文雄根據這一要求將與相關閣僚磋商應對方式。預計在諮詢專家等並向國會彙報後，7日在政府對策總部會議上決定適用該措施。

圍繞適用措施，沖繩縣知事玉城丹尼在縣政府向媒體強調「僅靠此舉無法控制（疫情）」，認為已是相當於緊急事態宣言的狀況，但考慮到對經濟等的影響，現階段對要求發佈宣言表現出慎重態度。

美軍基地從去年12月起陽性人數增加，該縣認為來自美軍的Omicron變種擴散，導致感染驟增。山口的美軍岩國基地疫情蔓延，廣島則是相鄰縣。

官房長官松野博一在5日的記者會上就適用措施稱，如果沖繩縣提出要求，「將迅速討論」。公明黨黨首山口那津男向記者團表示，認為應考慮對東京都和大阪府也適用同樣措施。 根據修改後的新冠特別措...