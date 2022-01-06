金澤大學創新企業力爭2022年秋銷售人造黑鑽

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【共同社1月6日電】日本金澤大學成立的創新企業“Kanazawa Diamond”計劃2022年秋季前後開始銷售憑藉獨家技術人工製造的黑色鑽石。除用於珠寶飾品外，未來還考慮半導體等工業用途。該公司代表、現研究生在讀的小林和樹（24歲）充滿信心地表示，“人造鑽石擁有的可能性很大。” 小林所屬的金澤大學薄膜電子工程研究室開發出高溫下以微量鑽石為內核，堆積黑色鑽石層的技術。與幾乎是小顆粒集成“多晶”鑽石的天然黑鑽不同，人造黑鑽的特點在於一顆大“單晶”。這項全球首創技術已取得專利。 多晶鑽石在拋光過程中可能出現缺口，但單晶不存在這一擔憂。此外，與通過熱能和輻射讓表面變黑的傳統人造黑鑽不同，該公司的黑鑽黑至芯部。 天然鑽石蘊藏量有限，開採時破壞環境與惡劣的勞動環境也被視為問題。金澤大學的鑽石可消除上述憂慮，並實現穩定供應。 該公司成立於2020年12月。黑鑽被命名為“SHIKKOKU DIamond”，計劃今春結束前試製用於珠寶飾品的樣品。公司將通過與客戶談判決定價格，並探討同金澤的工藝美術家共同製作。 同時作為半導體材料，鑽石被視為相較於當前主流材料“硅”擁有理論上更出色的特性。如果使用高品質人造鑽石，除削減純電動汽車（EV）、鐵路等用電量外，還被寄望運用於量子計算機等。 為籌集研發經費，公司當前的目標是用於珠寶飾品的黑鑽銷售步入正軌。小林表示，“希望未來能提供用於半導體的鑽石，貢獻於社會...